Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dere içerisinde ters dönmüş otomobil ve 50 metre ilerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine Sındırgı'nın Camikebir Mahallesi'nde bulunan MTAL okulu arkasındaki dere yatağına sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dere içerisinde ters dönmüş halde bulunan 10 FA 707 plakalı araç ile yaklaşık 50 metre yukarısında yine dere içerisinde bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin H.G. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.