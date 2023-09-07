Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Proje Destek Ofisi tarafından “TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı” çerçevesinde üç gün süren 24 saatlik proje yazma eğitimi gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Eğitimde bilimsel proje yazım süreçlerindeki özgün değer, yaygın etki, yöntem, bütçe, risk planları, proje yönetimi gibi konular ele alınırken katılımcılarla proje yazma uygulaması da yapıldı. Ülkemizin yaşadığı son büyük depremlerden etkilenen şehir ve üniversitelere de destek olmak adına proje yazma eğitimine Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman’dan akademisyenler de davet edildi.

Eğitim öncesinde gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Proje Destek Ofisi’ni (PDO) BTÜ bünyesindeki bilimsel proje çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurduklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar; “Düzenlediğimiz eğitimler ile akademik personelin proje yazımı konusundaki yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. İleride yapılacak farklı eğitimler ve jüri panel simülasyonları ile TÜBİTAK ve benzer kurumlardan proje desteği alma oranımızı arttırmayı hedefliyoruz. Proje yazma eğitimine kontenjan dahilinde Üniversitemizden 22 akademisyenimiz katılıyor. Bununla birlikte deprem bölgesindeki 4 ayrı ilden 8 akademisyen de; konaklama ve ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanmak üzere eğitimimize dahil oldular. Akademisyenlerimizin bilimsel yetkinliklerine katkı koymakla birlikte verdiğimiz eğitimin deprem bölgesine yönelik sosyal destek olması yönüyle de toplumsal fayda çıktısı içermesi bizleri ayrıca mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

BTÜ Ar-Ge çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, Proje Destek Ofisi’nin öğrencilere yönelik etkinlikler de organize ettiğine dikkat çekerek PDO kapsamındaki ilk faaliyetin öğrencilere yönelik düzenlenen TÜBİTAK 2209 A ve B proje yazma eğitimleri olduğunu aktardı. TÜBİTAK 2237-B desteği kapsamında düzenlenen ‘Proje Yazma Eğitimi’nin PDO’nun akademisyenlere yönelik ilk faaliyeti olduğunu belirten Prof. Dr. Uyanık; “TÜBİTAK’ta hakemlik tecrübesine sahip olan ve eğitmen olarak katkı veren öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Prof. Dr. Mete Yılmaz ile Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu’na ve PDO Koordinatörü Doç. Dr. Deniz Uçar’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Proje yazma eğitimi tamamlandıktan sonra düzenlenen etkinlikle ilgili bilgi aktaran BTÜ Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Deniz Uçar, gerçekleştirilen eğitimin uygulama yönüne vurgu yaparak “Akademisyenlerimiz eğitime birer proje taslağı sunarak katıldılar. Eğitimin çeşitli aşamalarında bu taslakların geliştirilmesi için tavsiyeler, yönlendirmeler ve pratik yaklaşımlar üzerinde duruldu. TÜBİTAK’a ilk kez proje verecek olan katılımcıların proje yazımında yaygın yapılan hatalardan nasıl kaçınabilecekleri, TÜBİTAK’ta hakemlik tecrübesine sahip eğitmenler tarafından bizzat tarif edildi. Proje Destek Ofisimiz tarafından düzenli olarak organize edilecek benzer eğitimler ile Üniversitemiz akademik personelinin projelerine kabul alma oranlarını arttırmayı hedeflemekteyiz.” şeklinde konuştu.