Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi tarafından, Ayvalık Belediyesi’ne ait Kırlangıç AVM salonunda açılan sergiye ilgi yoğun oldu.

Ayvalık HEM bünyesindeki eğitimciler ve kursiyerler tarafından yapılan; seramik, üç boyutlu tablo ve yağlı-sulu boya resim kurslarında yapılan ürünlerinin sergilendiği görsel sanatlar sergisi Kırlangıç AVM’de açıldı.

Kurum Müdür Yardımcısı Özlem Firik’in ev sahipliğinde, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kurtuluş’un açılış kurdelesini kestiği sergide birbirinden gösterişli eserler beğeniye sunuldu.

Ayvalık HEM Seramik ve Cam Teknolojisi Öğretmeni Derya Arık, sergide beğeniye sunulan eserlerin 18 kursiyer tarafından bir yıl süresince el emeği göz nuruyla yapıldığını belirterek, "Bugün bu eserleri sene sonu sergimizde sergiliyoruz. Yaklaşık 250-300 civarında eser yaptık. Ama bu eserlerin her birinden birer tane örneği burada sergiliyoruz" dedi.

Ayvalık HEM’in resim Öğretmeni Gülizar Demet Gökden, sergide kursiyerlerin yaptıkları akrilik ve yağlı boya eserlerin sergilendiğini söyledi.

Ayvalık HEM Usta Öğreticilerinden Yeşim Tuğan ise doğadaki atık malzemelerle üç boyutlu resimleri ürettiklerini vurgulayarak, "Genelde talaş, seramik hamurları, çöp şiş gibi malzemeleri sanatsal eserlere dönüştürmekten son derece mutluyuz" dedi.