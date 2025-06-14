Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2023 yılında depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılan Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl da mezuniyetlerini kendi okullarının bahçesinde gerçekleştirdi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle eğitim öğretime kapatılan okulun öğrencileri, son iki yıldır Lalaşahin Paşa Ortaokulu’nda eğitimlerine devam ediyor. Ancak öğrenciler okul binaları kapalı olsa da mezuniyet törenlerini tehlikeli olan kendi okullarının bahçesinde yapma geleneğini bu yıl da sürdürdüler.

Mezuniyet töreni için bir araya gelen 12. sınıf öğrencileri, hem buruk hem coşkulu anlar yaşadı. Öğrenciler, iki yıldır göremedikleri okul bahçesinde kep attılar; yıllarını geçirdikleri okullarından mezun olmanın gururunu ve arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü bir arada yaşadılar.

Törende öğrenci ve velilerin duygusal anları dikkat çekerken, mezuniyet programında en çok dile getirilen konu ise okulun geleceği oldu.

Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin akıbeti hala belirsizliğini koruyor. İlçe genelinde yapılan bazı değerlendirmelerde, son yapılan testlerin ardından okul binasının güçlendirme çalışmalarıyla yeniden eğitime kazandırılabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda yetkililerden henüz net ve somut bir açıklama yapılmış değil.

Bir yandan mezuniyet coşkusu yaşanırken, diğer yandan öğrenciler ve veliler, okullarının tekrar faaliyete geçmesi için yetkililerden bir açıklama ve adım bekliyor. Nilüfer Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2024 yılı Ağustos ayından bu yana otopark olarak kullanılıyor.