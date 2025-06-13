İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu kapsamında yetişkin eğitimi alanında yürüttüğü çalışmalarla uluslararası bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE bünyesinde kurulan Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu Birimi, 2021 yılından itibaren yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekici başarılar elde etmiştir.

ERASMUS+ İLE YETİŞKİN EĞİTİMİ GÜÇLENİYOR

2023 yılında yürütülen Erasmus+ projesi kapsamında, İzmir'in Aliağa, Bayındır, Çeşme, Çiğli, Dikili, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Narlıdere, Seferihisar, Tire ve Urla ilçelerindeki toplam 14 yetişkin eğitimi kurumu, projeye, konsorsiyum ortağı olarak katıldı. Proje kapsamında, Avrupa’daki çeşitli eğitim merkezlerine toplamda 36 işbaşı gözlem, 52 öğrenici grup hareketliliği, 4 kurs katılımı ve 2 öğretme görevlendirmesi gerçekleştirildi. Hareketlilik faaliyetlerinin ana temaları, dijital becerilerin geliştirilmesi, çevre duyarlılığına dayalı sürdürülebilir uygulamalar, sosyal kapsayıcılık ve yabancı dil yetkinliğinin artırılması temaları etrafında şekillendi.

2023 VE 2024 HAREKETLİLİKLERİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Proje sürecine gerçekleştirilen yaygınlaştırma faaliyetleri kapsamında, 2023 dönemi sonunda, İzmir’ in Selçuk ilçesinde yer alan Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce İMKB Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde “Deneyim ve İyi Uygulamaların Paylaşımı Çalıştayı” düzenlendi. Çalıştaya, projede yer alan tüm kurumların temsilcileri katılarak yürüttükleri faaliyetleri paylaşma fırsatı buldu. Konak Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Eylem Aközek ve Ezgi Cebeci Mantu, İtalya’nın Pescara şehrinde edindikleri “Üçüncü Yaş Üniversitesi” deneyimini ve Bulgaristan’ın Sofya kentinde yürüttükleri yeşil seyahat hareketliliğini ayrıntılı şekilde aktardı. Evrensel Öğrenme Tasarımına dayalı yöntemlerle gerçekleştirilen uygulamalı oyunlar, çalıştaya katılanlara hem eğitici hem keyifli anlar yaşatırken; Karşıyaka Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi de Hollanda’nın Soest şehrinde özel gereksinimli bireylerle ilgili yürütülen gözlem faaliyetlerine ilişkin deneyimlerini paylaşarak farklı bir perspektif sundu.

2024 yılı Erasmus+ hareketlilikleri de başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde projeye İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu da dâhil edilerek konsorsiyum yapısı genişletilmiş, toplam 16 kurum yurt dışı hareketlilik faaliyetlerine katılmıştır. Bu dönemde de bireylerin dijital okuryazarlık düzeyinin artırılması, sürdürülebilir çevre uygulamaları, dezavantajlı bireylerin toplumsal hayata dâhil edilmesi ve yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi gibi hedefler doğrultusunda hareket edilmiştir.

HAYAT BOYU ÖĞRENME ŞENLİĞİ

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yetişkin eğitimi alanındaki bu başarılarını, yalnızca yurt dışı hareketliliklerle sınırlı tutmamış, yerelde de geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Yetişkin eğitimi alanındaki dijitalleşme ve bilgi paylaşımı süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen EPALE (Yetişkinler İçin Avrupa Elektronik Platformu) çalışmaları da önemli bir yer tutmuştur. Şubat 2025 tarihinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete’nin katılımıyla gerçekleştirilen EPALE Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı sonrasında İzmir’de formatör öğreticiler eşliğinde, dört hafta boyunca çevrim içi eğitimler düzenlenmiş, EPALE platformunun etkin kullanımı konusunda farkındalık artırılmıştır. Bunun yanı sıra, Mayıs 2025 tarihinde Selçuk ilçesinde düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kutlamalarında açılan Erasmus+ standı, gün boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

İZMİR’ DE ETKİLİ VE YAYGIN FAALİYETLER YÜRÜTÜLDÜ

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Akreditasyonu kapsamında yürüttüğü bu çalışmalarla hem ulusal düzeyde örnek bir uygulayıcı hem de Avrupa ile güçlü iş birlikleri kuran eğitim vizyonunu Gerçekleştirdiği hareketlilikler, çalıştaylar, tanıtım faaliyetleri ve dijital eğitim süreçleriyle, İzmir’de, yetişkin eğitimi alanında sürdürülebilir ve kapsayıcı bir başarı modelini hayata geçirmiştir.