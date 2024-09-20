Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), atık su tesislerindeki arıtma ve enerji verimini artıracak bir proje geliştirildi. TÜBİTAK destekli proje, BUSKİ Doğu Atık Su Arıtma Tesislerinde uygulanacak. Daha düşük bütçeyle su arıtmanın önünü açacak proje sayesinde nehirlere karışan suyun kalitesi artacak.BURSA (İGFA) - TÜBİTAK-1001 programı kapsamında “Tam Ölçekli Atık Su Arıtma Tesisi Havalandırma Havuzlarının Arıtma Verimi ve Enerji Kullanımı Açısından Hidrolik ve Hidrodinamik Özelliklerinin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi” isimli proje, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü yürütücülüğünde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ) ortaklığında gerçekleştirilecek.

ALANINDA UZMAN EKİP

Arıtma maliyetlerini düşürecek ve çevreye de olumlu katkı sağlayacak proje; BTÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Egemen Aras yürütücülüğünde sürdürülecek. Proje ekibinde araştırmacı olarak; BTÜ Rektör Yardımcısı ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Uyanık, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Babak Vaheddoost, Denizcilik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makine Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Naz Yılmaz, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Araştırma Görevlisi Damla Yılmaz, Gümüşhane Üniversitesinden Doç. Dr. Rahim Şibil ve BUSKİ’den Çevre Mühendisi Emre Öğ bulunuyor.

PROJE BUSKİ TESİSLERİNDE UYGULANACAK

Atık suların arıtılması ve kalitesinin artırılması için biyolojik arıtma tesislerinin önemli bir rol oynadığını ifade eden Proje Yürütücü Prof. Dr. Egemen Aras, projenin BUSKİ’ye bağlı Bursa Doğu Atık Su Arıtma Tesisi biyolojik arıtma ünitelerinden biri olan havalandırma havuzunda gerçekleştirileceğini aktardı. Prof. Dr. Aras, “Tesisin birçok noktasında hız ve çözünmüş oksijen değerleri ölçülecek ve sonrasında bu değerler sayısallaştırılarak yazılım sürecinden geçilecek. Validasyonun maksimize edildiği durumda ölü noktaların tespiti, karıştırıcı ve difüzörlerin verimi, oksijen kütle transferinin sisteme etkisi, akış sirkülasyonunun yeterliliği ve birçok parametre senaryolar kapsamında irdelenecektir” diye konuştu.

DAHA DÜŞÜK ENERJİ SARFİYATIYLA DAHA YÜKSEK VERİM

Projenin ilk hedefinin, BUSKİ Doğu Atık Su Arıtma Tesislerindeki arıtma ve enerji verimini en iyi hale getirecek tasarımı belirlemek ve bunu uygulamak olduğunu aktaran Prof. Dr. Aras, “Tesis eksikliklerinin giderilmesi ve enerji kullanımını optimize etmek için, analizler doğrultusunda özgün havalandırma havuzu tasarımı oluşturulacak. Geliştirilecek özgün tasarım için patent ya da faydalı model alınması gündeme gelecek. BUSKİ’ye ait tesislerin genel anlamda verimli çalıştığını biliyoruz ama amacımız daha düşük enerji sarfiyatıyla daha yüksek verim olacak. Proje bitiminde, uygulanan model çalışma, düşük verimle çalışan özel ve kamu atık su arıtma tesislerine uygulanabilecek duruma gelecektir” dedi.

NEHİRLERE KARIŞAN SUYUN KALİTESİ ARTIRILACAK

Projenin faydalarından bahseden Prof. Dr. Egemen Aras, “Bursa ve çevresinde birçok organize sanayi bölgesi bulunduğunu ve bu bölgelere ait atık su arıtma tesisleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geliştirilebilecek tesislere özgün tasarımların, özel sektörün atık su arıtma sistemlerine uygulanması, firmalar için mali avantaj sağlayacağı gibi çevresel anlamda da doğaya, Bursa’mıza ve ülkemize büyük fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda nehirlere karışan arıtılmış suların kalitesi daha da artmış olacaktır. Ayrıca çağımızın en önemli problemi olan enerji verimliliği sağlanarak daha düşük bütçelerde atık su arıtabilen tesisler planlanabilecektir” ifadelerini kullandı.