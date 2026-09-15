Olay, Akhisar Mahallesi’nde bulunan özel bir park alanında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki Recep T., park alanında çocuk oyun grubu montajı yapmaya başladı. Demir kesmek için spiral makinesini kullanan işçi, çalışma sırasında makinenin taşının kırılması sonucu yaralandı.
Kırılan parça işçinin sol bacağına isabet ederken, yaralanan işçi kanlar içerisinde kaldı.
Çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı, burada tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ