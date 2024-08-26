“Bursa Teknik Üniversitesini 2030 yılında nasıl görmek isteriz” sorusuna cevap arandığı Arama Konferansı’nın sonuç raporu yayımlandı. Raporla BTÜ’nün geleceğine yönelik;eğitim, Ar-Ge, uluslarasılaşma, kalite, toplumsal katkı gibi konu başlıklarında 750 farklı fikir ortaya kondu.

Bursa Teknik Üniversitesinin 2030 yılı ve sonrası için yol haritasını belirlemek amacıyla kamu, STK, özel sektör ve akademi dünyasından iç ve dış paydaşların katılımlarıyla 19-20 Nisan 2024 tarihlerinde “BTÜ Arama Konferansı” düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)BaşkanıProf. Dr. Erol Özvar’ın da katıldığı Arama Konferası’nda iki gün boyunca,BTÜ’nün yol haritasını belirlemek üzere 5 odak çalışma grubunda fikirler münazara edildi. “Yükseköğretimde Liderlik, Yönetim, Kalite”,“Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma ve Geliştirme”, “Uluslararasılaşma” ve “Toplumsal Katkı” konu başlıkları BTÜ açısından her odak grubu tarafından masaya yatırtıldı. Bu çerçevede ilk grup; liderlik, yönetişim ve kalite sistemine dair önerilerini sundu. Tartışmalar neticesinde bu alana yönelik BTÜ’de, yönetici yetkinlik izleme ofisinin kurulması, rotasyon uygulaması, dijital yol haritasının oluşturularak dijital yönetim ortamlarının oluşturulması, sektör öncüleri için bilgi üretim merkezi oluşturulması gibi öneriler fikir tepsisinde toplandı.

Eğitim programlarında güncellemeler

Eğitim ve Öğretim Grubu ise eğitim programlarına dair önerilerini sıraladı. Bu konuda eğitim programlarının güncellenmesi, çok disiplinli eğitim, deneyime dayalı aktif öğrenme, yerinde ve iş üstünde eğitim, farklı dillerde eğitim programlarının açılması, eğitim öğretim iyileştirme merkezinin kurulması, kişiselleştirilmiş eğitim uygulamaları, sanal eğiticilerin kullanılması, öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi ve öğrenmeyi öğretme gibi fikirler ortaya kondu.

Sektörlere göre ar-ge raporlaması

Araştırma ve Geliştirme Grubu ise; sektörel Ar-Ge raporlarının oluşturulması, Ar-Ge arama konferansının yapılması, odaklanmış ve çok disiplinli araştırmalar yapılması, Ar-Ge yol haritasının oluşturulması, yapay zekâ deneme atölyelerinin kurulması, Ar-Gedekanlığının kurulması, uzaktan Ar-Ge yapılmasıve Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik çok yönlü fikirler sunuldu.

Toplum veri yönetim platformu oluşturulacak

Topluma Katkı Grubu’nda da Üniversitenin geleceğine yönelik pek çok öneri sıralandı. Bu çerçevede; sosyal sorunlara çözüm üretme merkezinin kurulması, öğrencilerin kamu ve özel kurumlar ile ortak projeler yürütmesi, kadın ve aile olgusunun öne çıkartılması, topluma zarar verecek algı yönetiminin önlenmesi gibi fikirler ortaya kondu. Bununla beraber, bağımlılıkla mücadele ve yaşlılara destek projelerinin yürütülmesi, toplum 7.0 çalışmalarının yürütülmesi, topluma ve ilgili kurumlara hizmet edecek bir veri yönetim platformunun kurulması ve topluma hizmet edecek bir teknoloji yol haritasının geliştirip paylaşılması grup tarafından öne çıkarılan maddeler oldu.

Uluslararası çapta projeler

Uluslararasılaşma Odak Grubu’nda; Üniversitenin uluslararası alanda görünürlüğü ve yetkinliğinin artmasına yönelik fikirler şekillendi. Grup tarafından uluslararsılaşmaya yönelik; uluslararası kültür festivalinin oluşturulması, Erasmus günlerinin düzenlenmesi, yabancı fahri öğretim üyesi uygulamasının yaygınlaştırılması, uluslararası projeler yapabilme kabiliyetinin artırılması, uluslararası sosyal ağ oluşturma ve ortak yayınlar yapılmasının teşvik edilmesi, uluslararası STK’lar ve diğer ilgili kurumlar ile iş birliğinin güçlendirilmesi, çok dilli eğitim öğretim ve araştırma modellerinin uygulanması fikirleri sunularak, değerlendirilmeye alındı.

Rektör Çağlar: “İzleme takımı gelişmeleri takip edecek”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın BTÜ Arama Konferansı’nı “Türk yükseköğretiminde son yıllarda görülmüş en önemli yenilik” olarak tanımadığını hatırlatan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Nisan ayında 2 gün boyunca çok verimli bir konferans gerçekleştirdik. Bu konferans ile Üniversitemizin mevcut durumunu, şehrimizin ve bölgemizin potansiyelini, ülkemizin yeni yüzyıldaki yerini ve dünyadaki trendleri dikkate alarak, “2030 yılı ve sonrasında Üniversitemizi nerede görmek istiyoruz” sorusuna paydaşlarımız ile birlikte cevap aradık. Konferansın organizasyonu, yürütülmesi ve sonrasında sonuç raporunun hazırlanması aşamalarındaki emekleri için konferans koordinatörümüz Prof. Dr. Ercan Öztemel hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan 750 görüş ve öneri tek tek değerlendirilerek bu raporda toplandı. Bu rapor, ilgili birimlerimiz tarafından detaylı bir şekilde incelenerek, uygun olan önerilerin hayata geçirilmesi için aksiyon planları oluşturulacak. Bizler Arama Konferansı’nda ortaya koyulan her bir önerinin değerlendirilmesinin takipçisi olacağız. Kuracağımız izleme takımı ile gelişmeleri yakından takip ederek, iyi uygulamaları üniversitemiz içinde paylaşacağız. Bu doğrultuda konferansta emeği geçen ve üniversitemizin yol haritasını belirlerken yanımızda olan tüm paydaşlarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.