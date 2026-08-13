Körfez'de 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyeleri ile huzurevi sakinleri, düzenlenen vapur gezisinde bir araya gelerek keyifli bir gün geçirdi. Müzik ve türküler eşliğinde gerçekleşen gezide büyükler doyasıya eğlendi.

Körfez Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen vapur gezisi, 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyeleri ile huzurevi sakinlerini bir araya getirdi. Vapur gezisi öncesinde programa katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal ile birlikte 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyeleri ve huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Büyüklerin yüzündeki tebessümün kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade eden Söğüt, hayat tecrübeleri ve birikimleriyle topluma değer katan çınarların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Vapur turu boyunca renkli görüntüler ortaya çıkarken, katılımcıların neşesi ve mutluluğu görülmeye değerdi. Vapur gezisi boyunca Yıldırım Gömleksiz, sazı ve birbirinden güzel türküleriyle çınarlara keyifli anlar yaşattı. Sazın ezgileri vapurun atmosferine ayrı bir güzellik katarken, 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü üyeleri ve huzurevi sakinleri türkülere hep birlikte eşlik etti.