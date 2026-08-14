Olay, Alanyurt Yunusemre Mahallesi 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde yürüyen Ziya Musa (60), henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda yere yığıldı. Yere düşen Musa, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı ve kanlar içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Ziya Musa, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Musa’nın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması beklenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.