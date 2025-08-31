Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Mahir Avkaroğulları, kadınlarda kalp krizinin riskleri ve erken tanı hakkında bilgi verdi.

Kalp krizi uzun yıllardır erkeklerle özdeşleştiriliyor ancak bu sağlık sorunu kadınlar için de en büyük tehditlerden biri olmaya devam ettiğini ifade eden Avkaroğulları, "Üstelik kadınlarda kalp krizi, erkeklerden farklı belirtilerle ortaya çıkabiliyor ve bu da çoğu zaman tanının gecikmesine neden oluyor. Göğüs ağrısı yerine; nefes darlığı, mide bulantısı, sırt, boyun ya da çene ağrısı, aşırı halsizlik ve soğuk terleme gibi daha ’sessiz’ belirtilerle kendini gösteren kalp krizi, kadınlarda daha sinsi ilerleyebiliyor" dedi.

Kalp krizi erkek hastalığı değil

Avkaroğulları, toplumda yaygın olan ’kalp krizi erkeklerde olur’ algısı, kadınların koruyucu sağlık kontrollerini ihmal etmesine yol açtığına dikkati çekerek, "Oysa bilimsel veriler, kalp hastalıklarının kadınlarda da en sık ölüm nedenlerinden biri olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kadınlar, vücutlarının verdiği sinyalleri çoğu zaman stres ya da yorgunlukla karıştırıyor, bu da tanı ve tedavi süreçlerinin gecikmesine neden oluyor" diye konuştu.

Menopozla gelen sessiz risk

Menopoz döneminin kadınlar için kalp sağlığı açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Avkaroğulları, bu süreçte östrojen hormonunun azalmasının, damarların yapısını ve işlevini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Damar sertliği, kolesterol seviyelerinde bozulma, kan basıncında artış ve kilo kontrolünün zorlaşmasının, menopoz sonrası kadınlarda kalp-damar hastalıklarına yatkınlığı arttırdığını söyleyen Avkaroğulları, "Bu nedenle 45-50 yaş ve üzeri kadınların, özellikle aile öyküsü, yüksek tansiyon, diyabet ya da kolesterol problemi gibi risk faktörleri taşıyorsa, düzenli olarak kardiyolojik değerlendirmeden geçmesi önerilir" ifadelerine yer verdi.

Avkaroğulları, yılda en az bir kez kardiyoloji muayenesi, tansiyon, kolesterol ve kan şekeri gibi değerlerin düzenli takibi, stres yönetimi, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite, sigara ve alkolden uzak durmanın kalp sağlığı için önemli olduğunu, gerekli durumlarda da EKG, Efor Testi, Ekokardiyografi ve bazı kan tetkikleri ile kalp sağlığı yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Sessiz riskleri görünür kılın

Son olarak kalp hastalıklarının bazılarının hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğini belirten Avkaroğulları, "Bu nedenle özellikle menopoz sonrası dönemde, risk faktörleri taşıyan kadınlar için detaylı kalp değerlendirmesi büyük önem taşır. Koroner BT Anjiyografi, kalp damarlarını ayrıntılı ve non-invaziv (girişim gerektirmeyen) şekilde görüntüleyen ileri bir tetkiktir. Erken dönemde damar tıkanıklıklarını tespit ederek, kalp krizi yaşanmadan önce önlem alma imkânı sunar. Kardiyoloji muayenesi sırasında, hekiminizin önerisiyle yapılacak bu tür taramalar, kalp sağlığınız hakkında daha net ve güvenilir bilgi edinmenizi sağlar" diye konuştu.