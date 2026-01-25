Suriye Savunma Bakanlığı, Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG arasındaki ateşkesin ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı. Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nden yapılan açıklamada, ateşkesin bugün saat 23.00 itibariyle tüm Suriye ordusu operasyon bölgelerinde geçerli olmak üzere uzatıldığı belirtildi. Söz konusu kararın, DEAŞ tutuklularının Irak'a sevkine yönelik ABD öncülüğünde yürütülen operasyona destek amacıyla verildiği belirtildi.



"Haseke'deki siviller için insani koridor açılacak"

Suriye ordusu tarafından yapılan başka bir açıklamada, terör örgütü SDG'nin Kandil Dağları'ndan terör örgütü PKK'ya bağlı unsurları Haseke vilayetine takviye olarak getirdiği belirtildi. Açıklamada, SDG'nin kontrolü altındaki bölgelerde muhaliflere yönelik gözaltı, zorla göç ettirme ve işkence gibi uygulamalarla geniş çaplı ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, terör örgütü SDG ve PKK unsurları, provokasyonlara devam etmemeleri, yalan bilgiler ve montajlanmış görüntüler yaymamaları konusunda uyarılırken, saha gerçekliğinin incelendiği ve operasyonel durumun değerlendirilerek bir sonraki adımın belirleneceği ifade edildi.

Suriye ordusunun gelecek saatlerde ilgili bakanlıklarla koordinasyon halinde insani koridorlar açacağı ve bölge halkına destek ve yardım ulaştıracağı bildirildi. Açıklamada ayrıca, Suriye ordusunun ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağı, tüm Suriye halkı için koruyucu bir kalkan olmayı sürdüreceği ve sınır aşan terör projelerine karşı kararlılıkla duracağı vurgulandı.