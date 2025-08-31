Olay, dün saat 20.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.’nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün önüne aniden atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp alarak koştukları görüldü.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ