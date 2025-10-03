Şahin, burs başvurularının burskoop.com adresi üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

“Gençlerimizin Yanındayız”

CHP İlçe Başkanı Şahin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Üniversite hayatı, gençlerimiz için hem akademik hem de kişisel gelişim açısından çok önemli bir dönem. Bu süreçte maddi destek sağlamak, onların eğitim yolculuğuna katkıda bulunmak hepimizin sorumluluğu. Burs başvuruları için burskoop.com adresini ziyaret edebilir, gerekli bilgileri alabilirsiniz.”

Şahin, CHP İnegöl İlçe Başkanlığı olarak gençlerin eğitimine katkı sunmaya devam edeceklerini ve bu tür sosyal desteklerin artarak süreceğini vurguladı. Burs başvuruları çevrim içi olarak yapılacak olup, öğrencilerin kimlik bilgileri, üniversite kayıt belgeleri ve gelir durumlarını gösteren evraklarla başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor. Başvuru süreci ve sonuçlarla ilgili bilgilendirme yine aynı platform üzerinden yapılacak.