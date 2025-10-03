Kulüp Başkan Yardımcısı Erdoğan Kızmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İnegöl Okyanus Koleji olarak kız çocuklarımızın yanında olmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir. Sporun hayatlarına kattığı özgüveni ve disiplini desteklemeye devam edeceğiz."

Kulüp yöneticilerinden Ahmet Bayhan ise teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu destek, kız çocuklarımızın hayallerine kanat, geleceğine ışık olmuştur. İnegöl Okyanus Koleji’ne ve Başkan Yardımcımız Erdoğan Kızmaz’a minnettarız. Sporun ve eğitimin birleştiği bu anlamlı katkı, çocuklarımız için çok büyük bir güç kaynağıdır."

İnegöl’de kız çocuklarının sporla hayata hazırlanmasına yönelik bu önemli destek, hem sahada hem de hayat yolculuklarında onlara güç verecek.