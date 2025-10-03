

Edinilen bilgiye göre Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ferit A.(22) yönetimindeki 16 BML 575 plakalı motosiklet ile Murat Caddesinden seyir halinde olan Betül K.(24) yönetimindeki 16 KEJ 55 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT