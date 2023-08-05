Burhaniye ilçesinde, Taylıeli Mahallesi’nde 12 yıldan bu yana imece usulüyle düzenlenen çocuk şenliği son kez izleyicilerine kapılarını açtı. Pazar günü sona erecek şenliğin açılışında konuşan Uluslararası Elim Sende Çocuk Sanat İmece Şenliğini düzenleyen Tiyatro Sanatçısı Eftal Gülbudak, Dayanışmayı yeterince büyütemediklerini açıklayıp, etkinliğin son kez çocuklarla ve halkla buluştuğunu söyledi. Bu habere en çok çocuklar üzüldü.

Burhaniye’de, Tiyatrocu Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu 12 yıl önce, Taylıeli Mahallesi’nde Türkiye’de ender rastlanan bir olayı başlatıp, imece usulüyle bir çocuk şenliğini hayata geçirdi. ‘Köyümüzde Şenlik Var’ temasıyla başlatılan etkinliğe, sanatçılar, mahalle halkı, esnaf ve bazı kurumlar destek verdi. Tiyatro grupları, sanatçılar, müzisyenler, hiçbir ücret talep etmeden etkinliğe katkı sundu. Mahalle halkı, evinde pişirdiği yiyecekleri sanatçılarla paylaştı, 12 yıldan bu yana sürdürülen bu etkinlik dün son kez kapılarını çocuklara ve sanatseverlere açtı. Çocuk şenliği, Saat 19.30’da Çanakkale Bandosu’nun insanın içini kıpır kıpır eden müziği ile başladı. Tahtabacaklar, Çanakkale Bandosunun müziği eşliğinde çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Mahalle meydanındaki etkinliğin ardından şenlik korteji bando eşliğinde yürüyerek gösterilerin yapıldığı Tarla Zanaat Merkezi’ne geldi. Açılış konuşmasında Eftal Gülbudak, İmece şenliğinin 12’inci ve son kez yapıldığını açıklarken, kendilerine destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Bu habere en çok çocuklar üzüldü. Etkinlik masal anlatımıyla sürdü.