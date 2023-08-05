İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşti. Tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve öğrencilerin tören geçişi ile başladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Hecer, “İstanbul Esenyurt Üniversitesi dört fakülte, iki yüksekokul, iki meslek yüksekokulu ve bir enstitüsü ile bugüne kadar sayısız mezun vermiştir. Ancak bu yılki mezunlarımızı bizim için özel kılan üniversitemizin onuncu yılının mezunları olmalarıdır. Üniversitemiz 10 yıldır gençleri geleceğe taşımanın haklı gururunu taşımaktadır. Değerli velilerimiz bize güvenerek emanet ettiğiniz evlatlarınızın eline bugün çok değerli bir anahtar veriyoruz. Sizlerin desteği ve güveniyle elde ettikleri bu anahtar biliyorum ki önlerinde birçok kapı açacaktır. Sevgili öğrencilerimiz sizleri tebrik ederken hayat boyu ahlaki ve etik değerlere sahip çıkan çalışkan, ileriyi gören, bilgiyi takip eden, deontolojik kurallara uyan; din- ırk ayrımı gözetmeksizin mesleğini yapan birer birey olacağınıza eminim. Unutmayın tek güç bilgidir. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’. Gelecek sizlere emanettir. Yolunuz ışıkla dolsun" diyerek gençlere güzel mesajlarını aktardı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Canan Hecer’in konuşmasının ardından törende konuşma yapan 28. Dönem AK Parti 3. Bölge İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, “Henüz 10 yıllık bir üniversite olmasına rağmen eğitim, araştırma-geliştirme altyapısı, akademik kadrosu, eğitim kalitesi ve kurumsallaşma gibi birçok alanda diğer üniversiteleri geride bırakarak elde ettiği başarılardan dolayı başta rektörü olmak üzere tüm akademik kadrosunu tebrik ediyorum. Peygamber Efendimize Hira’da ilk vahiy olarak inen Alak Suresi’nde ’Oku’ ayetiyle başlar. İnanıyorum ki sizler de okuyor ve okumaya devam edeceksiniz. Ecdadımız binlerce yıl boyunca kadim dünyanın tüm önemli medeniyetlerinde maddi ve manevi gelişimle katkı sağlayan hizmetlerde bulunmuşlardır. Hakkı teslim edilmese de bizim medeniyetimiz bilime büyük katkı sağlamıştır. Değerli 2022-2023 mezunları öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Yarışarak girdiğiniz bu yolculuğun sonuna geldiniz. Tabii burada öğrenmek bitmiyor. Beşikten mezara öğrenme devam ediyor. Sizler burada doğru bilgiye nerede ulaşacağınızı öğrendiniz. Çocukluğunuzdan beri kurduğunuz hayaller sizleri bu sıralara getirdi. Bu hayalleri her zaman devam ettirin. Kararlı olun. Kendinizi daima güncel ve yenilikçi tutun. Her şeyin başı dürüst insan olmaktan geçiyor. Bunun için de memleketinize ailenize hayırlı olmanız doğru insan olmanızı doğru insan olmanız da başarılarınızı artırır" dedi.

Ardından üniversitede dereceye giren ilk 3 öğrenciye plaket ve hediyeleri verildi. İkinci olan öğrenciye plaketini taktim eden Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, “Sevgili öğrenciler sizlerden ayağa kalkmanızı rica ediyorum. Sizler içeri girerken hepimiz sizleri alkışladık. Şimdi sizlerden ricam bu yolculukta sizin için büyük fedakârlıklar gösteren ailelerinizi alkışlamanız" dedi. Özyurt, mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.

28. Dönem AK Parti 3. Bölge İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan’dan ödülünü alan üniversite birincisi İşletme Bilimleri Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencisi İshak Özge, yaptığı konuşma ile herkesi duygulandırdı. Depremzede olduğunu belirten Özge, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketini hatırlatarak, “Önümüze çıkan zorlukları da aşarak bugünlere ulaştık. Hedefimi gerçekleştirdim ve üniversitemi birinci olarak bitirdim. Hocalarıma teşekkür ediyorum ve beni bugünlere getiren anne-babamın ellerinden öperim“ dedi.

Ardından spor dalında ödül alan öğrencilere plaketleri teslim edildi. Ödül töreninin bitmesi ile fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğrenciler, temsili diplomalarını bölüm hocalarından aldı. Üniversite yemini ederek keplerini havaya atan öğrenciler kep töreninin ardından DJ Hakan Gündüz’ün performansı ile keyifli anlar yaşadı.

Törene 28. Dönem AK Parti 3. Bölge İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, üniversitenin akademik ve idari personeli ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.