İnegöl- Bursa yolunda bir taşımacılık firmasının tedbirsizliği görenleri şaşırttı. O anları ise bir sürücü cep telefonuyla kayda aldı.

İnegöl- Bursa Karayolu üzeri Kestel mevkiinde kamyonun arkasında iple bağlanmış koltukları gören sürücü yaşadığı şaşkınlığın ardından o anları kameraya aldı. Şaşkınlığını dile getiren sürücü video kaydında şunları söyledi:

“Bursa-Kestel karayolu üzerindeyiz. Muhtemelen bir ev taşınıyor ve taşımacılık firması eşyaları kamyonun içerisine yerleştiremediği için bakın nasıl tehlikeli bir iş yapmış. Şuanda taşınana aracın kasa tarafına iplerle masa, yatak ve koltuk monte edilmiş. Bütün bunlar sadece iple bağlanmış durumda. Arkadan gelen arabalar için gerçekten büyük bir tehlike söz konusu.”

Seher Yaşa