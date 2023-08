ANDA Arama Kurtarma İnegöl Temsilcisi Kadir İnci 17 Ağustos Depreminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Tarihin tekerrür etmemesi için üstün gayret göstermeliyiz” diye konuştu.

ANDA Arama Kurtarma İnegöl Temsilcisi Kadir İnci yaptığı açıklamada, “ 17 Ağustos 1999 saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olurken ilçemize Inegöl’de de etkili bir şekilde hissedildi.Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.O dönem yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

İstanbul'da 1880 kişinin yaralandığı depremde 41 bine yakın konut ve iş yerinde hasar oluştu, 18 bin 162 konut orta ve ağır şiddetteki hasar yüzünden oturulamaz hale geldi. Bu gün üzerinden 24 yıl geçen felaketin etkileri henüz milletimizin bilinçaltından çıkmış değil. 17 Ağustos 1999 depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Yeniden gündeme gelen ve uzmanların uyardığı Marmara Depremine ilişkin ülke olarak hazırlanmamız ve 1999 yılında yaşananların tekerrür etmemesi için üstün gayret göstermemiz gerekiyor. Deprem öldürmez, bina öldürür bilinci ile Yapı stokları incelenmeli, yetersiz binalar hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak yeniden inşa edilmelidir, bu işin maalesef şakası yok. Olası depremlere ve bilimum doğal afetlere karşı bizlerde ANDA Arama Kurtarma Teşkilatı olarak her an hazır olacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel Arama Kurtarma Eğitimleri başta olmak üzere, olası afetlerde koordinasyonu sağlayabilecek eğitim ve koordinasyon merkezimiz, arama kurtarma köpeklerimiz ve araçlarımız ile her türlü afete hazırız. Arama Kurtarma ekiplerimize ilgi de bu noktada yüksek. İnegölde çok daha fazla akredite olan arama kurtarma ekiplerine ihtiyaç var. Buradan da özellikle gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum; ister ANDA Arama Kurtarmaya, ister diğer arama kurtarma ekiplerine başvurup eğitimlerinizi alın ve olası afetlere karşı duyarlı olun. Bu sorumluluk milli bir sorumluluktur” diye konuştu.