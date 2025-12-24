İnegöl Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz , kulüp olarak olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.



Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin kongresine katılım sağlayan Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, şampiyonluk yolunda ilerleyen kulüpte , güçlü bir yönetim oluşturulması noktasında kongre kararı aldıklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıl son sıralarda yer alan takımımızı yönetime gelerek ligde bıraktık. Bu yılda ilk yarıyı 2. sırada tamamladık. Yönetimimiz maddi ve manevi anlamda yoruldu. Tazelenme vakti geldi. Yeni isimlerle güçlü bir kadronun göreve gelmesi gerekiyor. Ben yeniden aday olacağım. Bunu buradan ilan ediyorum. Bugüne kadar maddi manevi destek sağlayan tüm yöneticilerime teşekkür ediyorum. Kongreyi ocak ayının 2. haftasında gerçekleştireceğiz. Şimdiden camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.