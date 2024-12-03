Kocaeli’nin Gebze ilçesinde down sendromlu bireylerin sosyal hayata katılımına destek sağlamak için kafe açıldı. Bu kafede istihdam edilecek olan özel gençler hem sosyal hayata katılacak hem de gelir elde edecek.

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Güzide İçten Kafe", 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde hizmete açıldı. Down sendromlu bireylerin garsonluk yapacağı kafe, engelsiz bir çalışma hayatını sunacak. Özel bireylerin topluma kazandırılması amacıyla hayata geçirilen kafede, şimdilik 1 kız 2 erkek olmak üzere 3 özel birey istihdam ediliyor.

"Elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz"

Kafenin açılışında Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü yer aldı. Güzide İçten Kafe’nin ilk misafirleri de protokol üyeleri oldu.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş burada yaptığı açıklamada, "Kocaeli’de tüm devlet kurumları ve belediyelerimiz engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Bu tür hizmetlerle onlara ve ailelere bir nebze de olsa soluk aldırmış oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında kafenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.