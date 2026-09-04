Olay, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 5. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücü Ömer İ., motosikletinde yılan olduğunu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı.

Ne yapacağını bilemeyen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, motosikleti kontrol ederek yılanın bulunduğu yeri tespit etti.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli çalışması sonucunda yılan motosikletten çıkarıldı. Ekipler tarafından alınan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, motosikletten çıkan yılan çevrede kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ