Kaza, Bursa-İstanbul-İzmir otoyolu Hal kavşağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü bilinmeyen 43 VA 955 plakalı kamyonet arıza yaptı.

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Bunun üzerine kamyonet sürücüsü aracı emniyet şeridine çekti. Arızaya bakmak için sürücü kamyonetin altına girerken o esnada E.G. yönetimindeki 41 K 0102 plakalı kamyonet, arızalanan kamyonete çarptı.

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Yaşanan kazada aracın altındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan şahsı yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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41 K 0102 plakalı kamyonet sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA