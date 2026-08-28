Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Körfez Basket, sezon açılışında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni sezonda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele etmeye hazırlanan Kocaeli temsilcisinde başantrenör Serhan Kavut, yüksek hedeflerle yola çıktıklarını belirterek, 'Açılışı Fenerbahçe ile yapıyoruz çünkü hedeflerimiz yüksek' dedi. Genel Menajer Cihad Şahin ise karşılaşmaya Kocaeli halkının yoğun ilgi gösterdiğini ve tribünlerin dolmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi için hazırlıklarını sürdüren Körfez Basket, yeni sezon öncesinde organizasyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Süper Lig'de her sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, Avrupa'da da kalıcı olmayı amaçlıyor. Başantrenör Serhan Kavut ve Genel Menajer Cihad Şahin, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) verdikleri röportajda kulübün sportif hedefleri, altyapı çalışmaları, tesisleşme planları ve sezon açılışında oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Serhan Kavut: 'Gurur ve seyir zevki veren takım oluşturmak istiyoruz'

Körfez Basket Başantrenörü Serhan Kavut, Kocaeli'nin köklü bir basketbol kültürüne sahip olduğunu belirterek, taraftar desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi. Kocaeli'nin basketbol açısından güçlü bir şehir olduğunu ifade eden Kavut, 'Yeni bir şehirdeyiz. Bizim için yeni bir heyecan. Kocaeli basketbolu çok eski zamanlara dayanan bir basketbol. Düzeni ve sistemi var. Burası basketbol kenti diyebilirim. Kocaeli'yi seçme nedenlerimizden bir tanesi de buradaki taraftar gücünün gerçekten çok yoğun olması' dedi.

5 bin kişilik salonun kapasitesini artırmayı planladıklarını aktaran Kavut, sahada son topa kadar mücadele eden bir takım oluşturmak istediklerini belirterek, 'Taraftara zevk veren, son topa kadar mücadele eden, savaşan, her topa atlayan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kocaeli taraftarının hem hoşuna giden hem seyir zevki alacağı hem de gurur duyacağı bir takım oluşturmak istiyoruz' diye konuştu.

'Sahada bütçeler değil, taraftar ve organizasyonlar oynuyor'

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edeceklerini hatırlatan Kavut, Türkiye Ligi'nin de kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Kavut, '15 Eylül'de Şampiyonlar Ligi eleme maçına gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak bizim için gerçekten çok önemli ama Türkiye Ligi de çok önemli. Son zamanların en zor Türkiye Süper Ligi'ni oynayacağız. Burada çok bütçeli ve çok güçlü takımlar var. Ama bence sahada bütçeler değil, taraftar ve organizasyonlar oynuyor' ifadelerini kullandı.

Kocaeli taraftarının desteğiyle önemli sonuçlar alabileceklerine inandığını belirten Kavut, 'Kocaeli taraftarı, Kocaeli şehri bize sahip çıktığında, burayı doldurduğumuzda burada gerçekten çok zevkli maçlar yaşatacağımızı düşünüyorum' dedi.

'Türkiye Basketbol Süper Ligi, Avrupa'nın en önemli liglerinden biri'

Süper Lig'deki hedeflerini de açıklayan Kavut, her sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek sıralamayı elde etmek istediklerini söyledi. Kavut, 'Hedeflerimiz doğrultusunda her sene Avrupa derecesini alabilmek var. Türkiye'de Basketbol Süper Ligi şu anda Avrupa'nın en önemli liglerinden bir tanesi. Burada gerçekten çok bütçeli takımlar var. Bu bütçeli takımların arasına girebilmek bizim için çok önemli. Sene sonundaki hedefimiz her zaman bir sonraki sene Avrupa kupalarında tekrardan mücadele edebilecek bir sıralamayı elde etmek' şeklinde konuştu.

'Açılışı Fenerbahçe ile yapıyoruz çünkü hedeflerimiz yüksek'

Sezon açılışında Fenerbahçe ile karşılaşacak olmalarının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Kavut, rakip takıma organizasyona verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Kavut, 'Fenerbahçe'ye de teşekkür ediyoruz. İlk defa bir başka ilde hazırlık maçı oynayacaklar. EuroLeague takımı, şu anda Avrupa'nın en önemli organizasyonlarından bir tanesini buraya getiriyoruz. Hedefler yüksek. Bu hedefler doğrultusunda hazırlık maçlarını yaparken de takımları ona göre seçmeye çalışıyoruz. Açılış maçını Fenerbahçe ile yapmak bizim için önemli' dedi.

Karşılaşmanın 29 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacağını belirten Kavut, Kocaeli halkını maça davet ederek, 'Taraftarımızın gücünü daha ilk günden hem basketbol camiasına hem de diğer basketbol takımlarına yansıtmak istiyoruz. Çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Takımın önemli oyuncularından Boo Buie'nin baba olması nedeniyle izinli olduğunu da aktaran Kavut, oyuncunun cuma günü takıma katılacağını ancak Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğunu söyledi.

Genç oyunculara altyapı desteği

U-20 Milli Takımı'ndaki görevi nedeniyle genç oyunculara verdiği önemle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kavut, Körfez Basket'in altyapı yapılanmasının ilerleyen dönemde hayata geçirileceğini söyledi. Altyapıyı öncelikle Kocaeli'nin çocuklarıyla oluşturmak istediklerini belirten Kavut, 'Kocaeli'de hem okullarda hem şehirde gerçekten çok ciddi bir tarama yapmak istiyoruz. Kocaeli şehrinin çocuklarıyla, 4-5 sene sonra neden olmasın, A takıma yeniden Kocaeli'den çıkan bir oyuncuyla da devam etmek istiyoruz' diye konuştu.

Takımda genç oyuncuların yanı sıra tecrübeli isimlerin de bulunduğunu belirten Kavut, ABD G Ligi'nden gelen ve Avrupa basketbolunu ilk kez deneyimleyecek 4 oyuncunun gelişimlerini yakından takip edeceklerini söyledi.

'Kaybetmeyi sevmeyen oyuncu grubumuz var'

Takımın oyuncu yapılanmasına da değinen Kavut, genç ve tecrübeli isimleri harmanlamaya çalıştıklarını belirtti. Matt Mitchell gibi Avrupa deneyimi bulunan oyuncuların kadro için önemine dikkat çeken Kavut, 'Gençlerin arasına tecrübeli oyuncuları da katmamız gerekiyor. Bu anlamda Matt bizim için çok önemli bir oyuncu. Avrupa basketbolunu bilen, Sırbistan ve Litvanya ekolünden gelen oyuncularımız var. Bu harmanı yapmak, birlikteliği sağlamak da bizim işimiz' dedi.

Hazırlık maçlarında takımın mücadeleci karakterini ortaya koyduğunu ifade eden Kavut, 'Şu ana kadar 3 hazırlık maçı yaptık. Üçünde de sahada kaybetmeyi sevmeyen oyuncu grubu vardı. Kaybetmeyi sevmeyen bir takımdan yola çıkarak çok daha iyi noktalarda olacağımızı düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Cihad Şahin: 'Kocaeli bizim için biçilmiş kaftan'

Körfez Basket Genel Menajeri Cihad Şahin ise kulübün Kocaeli'ye taşınma sürecine ilişkin bilgi verdi. Kocaeli'nin spor kültürü ve şehir potansiyeli nedeniyle tercih edildiğini belirten Şahin, 'Burası yeni bir oluşum, yeni bir organizasyon. MCT Technic yapısı altında. Oluşumu yaparken de potansiyeli olan şehir istiyorduk ve Kocaeli bunun için biçilmiş kaftan. Kocaeli'deki spor geçmişi, spor kültürü ve insanların spora ilgisi bizi buraya yönlendirdi' dedi.

Avrupa'da mücadele edecek olmaları nedeniyle ulaşım imkanlarının da önemli olduğunu aktaran Şahin, amaçlarının sürdürülebilir bir kulüp yapısı oluşturmak olduğunu ifade etti. Şahin, 'Kocaeli'de bu potansiyeli kullanmak, özellikle buradan altyapıyı da oluşturarak sporcu yetiştirmek bizim hedefimiz. Amacımız burada sürdürülebilir bir takım oluşturmak. Bu şehrin dinamiğini kullanarak yıllarca burada kalmak, buraya hizmet etmek istiyoruz' diye konuştu.

'Aidiyet için bütün oyuncular ve teknik ekip Kocaeli'de yaşıyor'

Takımın oyuncu ve teknik ekibinin Kocaeli'de yaşadığını belirten Şahin, bunun şehirle bütünleşme açısından bilinçli bir tercih olduğunu söyledi. Şahin, 'Buradaki bütün oyuncular, teknik ekip, herkes şehirde yaşıyor. Herkes burada çünkü biz insanların takımın buraya ait olduğunu hissetmesini istiyoruz. İnsanlar maçtan çıksın, yemeğini yerken şehir oyuncularımızı görsün, teknik ekibimizi görsün. Birlikte bir aile gibi ortamı sağlayalım' ifadelerini kullandı.

Kulübün orta vadeli planları arasında tesisleşmenin de bulunduğunu belirten Şahin, altyapı ve antrenman tesisleri oluşturmak istediklerini kaydetti.

'Şehir Fenerbahçe maçı için çok heyecanlı'

Fenerbahçe ile oynanacak sezon açılışına Kocaeli halkının ilgisinin yüksek olduğunu belirten Şahin, bilet satışlarının iyi seviyede olduğunu söyledi. Şahin, 'Şehir bu maç için çok heyecanlı. Bunu görebiliyoruz. Bilet satışlarımız da çok iyi gidiyor. Zannediyorum ki cumartesi günü salon dolu olacak. Kocaeli halkıyla bütünleşmek bizim için çok güzel fırsat. Fenerbahçe maçıyla bunu yapacak olmak da anlamlı' dedi.

Karşılaşmanın takımın şehirle bütünleşmesi açısından önemli bir başlangıç olacağını ifade eden Şahin, 'Burada güzel bir basketbol izlettireceğiz. Takımı tanıma, takımla bütünleşme maçımız olacak. Sezon boyunca mücadele edecek, keyif verecek basketbol oynayacak bir takımımız olacak. Bütün Kocaeli halkını maçımıza davet ediyoruz' diye konuştu.

Körfez Basket'in teknik ve idari kadrosu

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Körfez Basket'in teknik ve idari kadrosunda şu isimler yer alıyor:

'Cihad Şahin (Genel Menajer), Serhan Kavut (Başantrenör), Şahin Ateşdağlı (Yardımcı Antrenör), İlker Türel (Yardımcı Antrenör), Musa Can Orhan (Yardımcı Antrenör), Mahmut Hazer (Yardımcı Antrenör), Seray Öztürk (Takım Menajeri), Rüzgar Yıldırım (İdari Menajer), Aleksandar Petrovic (Atletik Performans Antrenörü), Davut Güngör (Fizyoterapist), Ahmet Ergün (Masör) ve Şeref Yıldırım (Malzeme Sorumlusu).'