Gebze Center AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çocuklara özel tuval boyama etkinliği ve Atatürk'ün sevdiği eserlerden marşlara uzanan özel müzik dinletisiyle kutlayacak.

Fiba CP tarafından yönetim faaliyetleri gerçekleştirilen Gebze Center AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ziyaretçileriyle birlikte anlamlı ve renkli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Zafer Bayramı'nın coşkusunu çocuklar için sanatla, ziyaretçiler için ise müzikle buluşturacak özel program kapsamında gün boyunca farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

30 Ağustos'un anlam ve önemini çocuklara sanat ve üreticilik aracılığıyla aktarmak amacıyla düzenlenecek Zafer Bayramı temalı tuval boyama etkinliğinde, çocuklar Türk bayrağı, ay-yıldız ve 30 Ağustos temalı özel çizimleri kendi renkleriyle tamamlayacak. Çocukların hem keyifli vakit geçirmesine hem de Zafer Bayramı'nın coşkusunu üretici bir deneyimle yaşamasına olanak sağlayacak etkinlikte, bayramın simgeleri çocukların hayal dünyasıyla yeniden hayat bulacak.

Gebze Center'da 30 Ağustos kutlamalarının bir diğer önemli etkinliği ise Gebze Serenat Müzik ve Özel Serenat Sanat Kursu iş birliğiyle gerçekleştirilecek özel müzik dinletisi olacak. Saat 15.00-16.30 arasında gerçekleşecek programda, farklı yaş gruplarından öğrenciler ve müzisyenler sahne alarak gitar, bağlama, piyano, kemençe, keman ve koro performanslarıyla ziyaretçilere müzik dolu bir bayram atmosferi yaşatacak.

Atatürk'ün sevdiği eserlerin de seslendirileceği program, Türk müziğinin sevilen eserlerinden farklı Türk ve yabancı eserlere uzanan geniş bir repertuvarla hazırlanacak. 'Sarı Gelin' ve 'Gesi Bağları' gibi eserlerin yanı sıra birbirinden özel performansların yer alacağı dinleti, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı ile coşkulu bir final yapacak.

AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocukları sanatın üretici dünyasıyla, ziyaretçileri ise müziğin birleştirici gücüyle buluşturarak Zafer Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşatacak.