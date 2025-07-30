Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet Eğitim Merkezi’nde düzenlenen farkındalık eğitimleri, 8 farklı programla öğrencileri ağırladı. Yangın ve depreme yönelik similatörlerle gerçekleştirilen eğitimlerde toplamda 420 öğrenciye, afet anında doğru yapmaları gerekenler ve afet sonrasında yapılması gerekenler aktarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Eğitim Merkezi, yaz aylarında da farkındalık eğitimlerine hızla devam ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) düzenlediği yaz etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programları ile toplamda 420 öğrenciye afet bilinci kazandırıldı. 8 farklı programda gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrenciler yangın ve deprem simülatörlerini deneyimleyerek, muhtemel afet anlarında nasıl hareket etmesi gerektiğini başarılı bir uygulamayla öğrendi. Uzman eğitmenler tarafından verilen programlarda; öğrenciler afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenleri ele aldı. Özellikle yangın tatbikatları ve deprem simülasyonları öğrencilerin büyük ilgisini çekerken, teorik bilgilerle desteklenen uygulamalar sayesinde çocuklar hem bilinçlendi hem de keyifli bir öğrenme süreci yaşadı.