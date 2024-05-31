Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Belediye Başkan yardımcısı Ömer Silahlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Ünal Usta, ilçede bulunan okul müdürlerinin katıldığı hayrına satıştan elde edilecek gelirle Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği'ne tekerlekli sandalye bağışı ve okulun eksikleri giderilecek.



Açılışta konuşma yapan Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, "Böyle güzel bir gaye ile düzenlenen etkinlikte satışa katkı sunan bütün veli ve öğrencilerimiz ile okul yönetimini kutluyorum" ifadelerini kullandı.



TOKİ Orhangazi Orta Okulu Müdürü Hüseyin Hacet'de bu yıl beşincisini düzenledikleri etkinliğin amacının yine aynı olduğunu belirterek, "Engelli bireylerimize tekerlekli sandalye desteği sağlayacağız. Bunun dışında okulumuzun eksiklerini de gidereceğiz. Başta velilerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen öğretmenlerimize ayrıca bu hayra katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.