Dilovası’nda Babalar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Dilovası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programa Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Babalar Günü, babaların aile yeri ve değeri bir kez daha hatırlatan anlamlı bir gün. Bu özel günde bizler babaların emeklerini takdir etmek ve bir gün değil her gün hatırlanmayı düşünmeye sevk eder. Bu vesileyle tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir diliyorum" dedi.

Türkülerin söylendiği program, hediye takdimiyle son buldu.