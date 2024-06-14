Bilecik Valisi Şefik Aygöl, tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararları paylaştı.

Vali Şefik Aygöl başkanlığında İl Özel İdaresi toplantı salonunda ‘Tasarruf Tedbirleri’ kapsamında yeni karar alındı.

Toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında verimliliğin arttırılması hedeflendi. Vali Aygöl, ‘’Kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve gereksiz harcamalarını önleyerek bu işe başlayabiliriz. Devletimizin almış olduğu bu karar ile tasarruf tedbirlerimizi değerlendirip uygulayacağız’’ ifadelerine yer verdi.