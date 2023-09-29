İzmit’te geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Beslenme Saati" projesiyle okullara sıcak yemek hizmeti veriliyor. Miniklerle bir araya gelen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Her çocuğun sağlıklı beslenmesi için bu projenin yaygınlaştırılmasında kararlıyız" dedi.

Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün desteği sunmak amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Beslenme Saati projesi yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şehit Ümit Balkan Anaokulu ve 28 Haziran Anaokulunu ziyaret ederek, öğretmen ve velilerle proje hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi de hediye eden Hürriyet, "Sürekli denetimden geçen ve hijyen kurallarına çok fazla dikkat ettiğimiz aşevinde, öğrenciler için yemek üretiyoruz. Her öğrenciye her gün ücretsiz bir öğün getirebilecek kapasiteye sahibiz. Bu konuda sizlerin ön ayak olmasını istiyoruz. Şu anda 4 okula düzenli olarak götürüyoruz. Veliler, öğretmenler ve müdürlerimiz izin verirse her gün her çocuğa paketli ve hijyen kurallarına uygun hazırlanmış yiyecekler getirmek isteriz. Her çocuğun sağlıklı beslenmesi için bu projenin yaygınlaştırılmasında kararlıyız" diye konuştu.