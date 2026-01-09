Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi güçlük içindeki ailelerin çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini desteklemek amacıyla SED yardımlarını sürdürüyor. Koşulları sağlayan ailelere, çocukların öğrenim düzeyine göre farklılık gösteren ve ortalama 5.500 TL’ye ulaşan nakit destek veriliyor.

En Önemli Şart: Hane İçindeki Gelir

Bu destekten faydalanabilmek için en kritik koşul, hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olmasıdır.

Maddi yetersizlikler sebebiyle çocuklarının temel gereksinimlerini karşılamakta ve özellikle eğitimlerini sürdürmekte güçlük yaşayan aileler bu destekten yararlandırılıyor. Böylece ekonomik nedenlerle çocukların aile ortamından ayrılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ödemeler e-Devlet Üzerinden Sorgulanıyor

Hak sahipleri, ödemelerin yatıp yatmadığını ve başvuru durumlarını e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabiliyor.

Ödemeler genellikle her ayın 15’i ile 20’si arasında PTT veya hak sahibinin tanımlı banka hesabına yatırılıyor. Destek miktarı, çocuğun okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim veya yükseköğretim seviyesinde olmasına göre değişkenlik gösteriyor.

5.500 TL yardım başvurusu nereden yapılır?

Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” ekranından veya ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından (SYDV) şahsen yapılabilir.

Kimler SED yardımı alabilir?

Hane içinde kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olan, ekonomik yoksunluk nedeniyle çocuğunun bakımını sağlayamayan aileler ve gençler faydalanabilir.

Ödemeler geri ödemeli mi?

Hayır, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi bir sosyal yardım türüdür ve karşılıksızdır; geri ödenmesi gerekmez.

Hemen Başvur: 3 Adımda e-Devlet İşlemleri

Ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Yardımlaşma vakıflarına gitmeden önce e-Devlet üzerinden ön kontrol yapmaları öneriliyor. İşte izlemeniz gereken yol:

Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranızla e-Devlet kapısına girin.

Arama: Arama çubuğuna “Sosyal ve Ekonomik Destek” yazın.

Başvuru: Çıkan hizmetlerden “Ön Başvuru” seçeneğine tıklayın ve sağ üst köşedeki “Yeni Başvuru” butonunu kullanın.