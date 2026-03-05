Ramazan ayında her akşam farklı gruplarla iftar sofralarında bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Salı akşamı İnegöl Belediyesi’nin gençlere ve eğitim hayatına kazandırdığı Nöbetçi Kitaphanenin üye öğrencileriyle iftarda buluştu.

Geçtiğimiz hafta İnegöl Belediyesi Yeni Kent Meydanı ve Yaşam Alanında düzenlenen Nöbetçi Kitaphane iftarının ardından bu hafta da Gençlik Merkezi Nöbetçi Kitaphanede öğrenciler için iftar sofraları kuruldu.

SİZLER İNEGÖL’ÜN KIYMETLİLERİSİNİZ

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, Başkan Taban yemeğin yanı sıra gençlerle sohbet edip güncel konular ve şehre dair istişareler yaptı. İftar sonrası öğrencilere yönelik bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. İnşallah rabbim bayrama da eriştirsin. Bugün soframızda olduğunuz için de ben sizlere teşekkür ediyorum. Gayretli ve disiplinli çalışmalarınızdan dolayı da sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Sizler İnegöl’ümüzün bugün ve bundan sonraki süreçte kıymetlilerisiniz. İnegöl’ümüzün çok güçlü ve güzel bir öğrenci ve genç potansiyeli var. Bunlar sizlersiniz” dedi.

İNEGÖL’ÜN ADININ HER YERDE BİR MARKA OLARAK DALGALANMAYA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ

İnegöl’ün gelişimi adına yeni yeni insan gücüne ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “İnegöl’ün neyi meşhur dedikleri zaman, ben girişimci insanı diyorum. Bugün mobilyada, makinada, metalde, tarımda, sanayide, turizmde ve pek çok alanda İnegöl’ün bay bayan iş insanlarını görüyoruz. Bundan sonra da daha nitelikli işler ortaya koyabilmek için yeni yeni insan gücüne ihtiyacımız var. Biz sizler için arka planda tüm ekibimizle ve çalışma arkadaşlarımızla beraber ne yapmalıyız, gençlerimiz için neler yapabiliriz konusunda çaba gösteriyoruz, düşünüyoruz. Hatta bu yılı da Gençlik Yılı olarak ilan ettik ve belirli programlarla daha fazlaca sizlerden geri bildirimler almak istiyoruz. Yol haritamızı bu bildirimlerle çizmek istiyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de yine bu bahsettiğim İnegöl’ün girişimci insan özelliğinin devam etmesi, İnegöl’ün adının her yerde bir marka olarak dalgalanmaya devam etmesi. Biliyorsunuz şehirler de ülkeler de kendi içinde yarış içerisinde. Biz de şehrimizin bu güçlü yönünü daha güçlü kılmak istiyoruz. Bunun yolu da eğitimden geçiyor. Sizlerin de hedefleriniz var. Bu hedefleriniz doğrultusunda güzel işler yapacağınıza inanıyoruz. Kendinizi keşfedin, bu keşfettiğiniz yolda ilerlemenizi istiyoruz. Sizin için güzel ortamlar hazırlamaya devam edeceğiz. Ama yine ifade edeyim; fikirlerinizi, tavsiyelerinizi, önerilerinizi ve eleştirilerinizi bizlere mutlaka iletin. Bu bizim için en değerli kısmı. Çünkü sürekli işi geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.