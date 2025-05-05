Gram atlında 6000 lira seviyesinin sürpriz olmadığını belirten Memiş, "Kısa vadede gram altın tarafında 4000 lira seviyesi güçlü bir destek seviyesi ama 4000 liranın altına sarkma ihtimali de kuvvetli" tahmininde bulundu.

Altın piyasaları haftaya yüzde 3 olarak açıklanan enflasyon rakamıyla girdi. Gelişmelerle birlikte gram altın fiyatı 4 bin 150 lira seviyelerinin üzerinde seyretti.

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 37,86 olurken, yatırımcıların 'güvenli liman' olarak değerlendirdiği altında yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak edildi.

Katıldığı özel bir televizyon kanalında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, şunları kaydetti:

Fizik altın Kapalı Çarşı'da şu an itibariyle 4160 lira. 60 liralık bir değer artışı olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ons altındaki yükseliş de burada etkili oldu. Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir hafta. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var.

Ons altın geçen hafta 3.200 dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa vadede 3150, 3090 hatta 3000 dolar seviyesinin altında bekleyişimiz devam ediyor. Gram altın tarafında 4000 lira seviyesi artık güçlü bir destek seviyesi ama 4000 liranın altına sarkma ihtimali de kuvvetli.

12 aylık sürece baktığımız zaman bu hızla yükselişler devam ederse gram altında 6000 lira seviyesi, ons altın tarafında da 4250 dolar seviyesi sürpriz değil.