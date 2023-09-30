Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde inşaatı devam eden ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis tamamlandığında çok sayıda misafiri ağırlayacak.

Kentin turizm potansiyelini öne çıkaracak yatırımlara ağırlık veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’ye kazandıracağı Termal Turizm Tesisi’nde inşaat çalışmalarına devam ediyor. Yeniköy Mahallesinde bulunan termal su bölgesinde 3 blok olarak yapımı devam eden tesiste hızlı ilerleme kaydediliyor. Kocaeli’nin turizm yönünü ön plana çıkartacak Başiskele Termal Tesisinde çalışmalar Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam ediyor. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste; termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak.

Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, tamamlandığında çok sayıda misafiri ağırlayacak. Böylece Kocaeli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek turizm potansiyelini daha da artırmayı hedefleyen büyükşehir belediyesi, Başiskelesi’ne kazandıracağı Termal Turizm Tesisi ile bölgenin turistik çekiciliğini daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Başiskele Termal Tesis inşaatın C blok-3. katın şap uygulama işlemini tamamlayan yüklenici firma, duvar kaplama ve mekanik cihaz montajına devam ediyor. B blokta ise temel beton atıldı. Demir donatı montajına başlayan ekipler, A blokta temel altı yalıtım katmanlarını tamamlayıp temel betonu döktü. Yüklenici firma çalışanları aynı şekilde su deposu perdelerinin beton atma işlemini de tamamladı. 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilen tesisin en kısa sürede hizmete girmesi planlanıyor.