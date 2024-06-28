Sağlık turizmi açısından Kocaeli’de önemli merkez olacak olan Başiskele Termal Tesis projesinde bina genelinde kaba imalatların yüzde 98’lik kısmı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm yönünü ön plana çıkartacak yatırımlar kapsamında Başiskele ilçesinde projelendirdiği termal tesiste çalışmalarını sürdürüyor. Başiskele Termal Tesis projesini inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bu tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli bir katkı verecek” ifadesini kullandı. Başkan Büyükakın’a incelemeleri sırasında Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur eşlik etti. Yerin 930 metre altından 57 derece sıcaklıkta çıkan ve birçok hastalığa şifa kaynağı olması öngörülen termal suyun kullanılacağı tesis, hizmete girdiğinde Kocaeli için sağlık turizmi açısından önemli merkez olacak. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanan tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak tesis aynı zamanda bölgenin turistik çekiciliğini de artıracak. Ocak ayında temeli atılan Başiskele Termal Tesis projesi kapsamında bina genelinde kaba imalatların yüzde 98’lik kısmı tamamlandı. Yapının iç kısımlarında sıva ve mermer imalatları devam ediyor. Yapının cephe kısımlarında profil imalatlarına başlandı. Bina genelinde elektrik ve mekanik imalatları da devam ediyor.