E-ticaret platformu Hepsiburada’nın çocukların ve gençlerin eğitim, bilim, teknoloji ve sanata erişimini destekleyen Bir Gülüş Yeter projesi kapsamında desteklediği 7’nci Mardin Bienali Çocuk Atölyeleri tamamlandı. 15 Mayıs-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen atölyeler boyunca çocuklar, Mardinli sanatçıların rehberliğinde gökyüzü, doğa ve kentin kültürel dokusundan ilham alan çalışmalar üretti. Ayrıca çocuklar rehberler eşliğinde bieneli gezerek bienal kapsamında sergilenen eserleri yakından izleme fırsatı buldu. Çocukların bienal süresince ürettikleri çalışmaların bir araya getirildiği özel sergi 20 Temmuz tarihine kadar Mardin Uluslararası Tasarım Vakfı’nda ziyaret edilebilecek.

Mardin’deki okullardan gruplar halinde katılım sağlayan çocuklar, bienal boyunca farklı atölyelerde sanatla buluştu. Çocuklar; gökyüzü, kuş, doğa, kent, gözlem ve yüzey gibi başlıklar üzerinden hem bireysel hem de ortak çalışmalar gerçekleştirdi. Atölyelerde kâğıt üzerine akrilik ve mürekkep çalışmalarının yanı sıra kumaş bez üzerine ortak çalışma ve kuş figürü üzerinden kolektif üretim gibi farklı uygulamalar da hayata geçirildi.