Kızıl geyiklerin av turizmi adı altında öldürülmesine yönelik ihalenin iptal edilmesini isteyen DOĞADER, kararın doğaya, yaban hayatına ve İnegöl’ün gerçek turizm potansiyeline zarar vereceğini belirtti.

Basın açıklamasına DOĞADER İnegöl Temsilcisi Barış Kama, Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve TİP Bilecik İl Başkanı Orhan Çağrı Biçen de katılarak konuşma yaptı.

DOĞADER tarafından yapılan açıklamada, yaşam alanları daraltılan ve orman alanları parçalanan yaban hayvanlarının korunması gerektiği vurgulanarak, kızıl geyiklerin av turizmi kapsamında öldürülmesine karşı çıkıldı.

DOĞADER İnegöl Temsilcisi Barış Kama tarafından gerçekleştirilen açıklamada "Değerli doğaseverler bugün burada yaşam alanları daraltılan, orman alanları parçalanan yaban hayvanlarının en nadide canlılarından kızıl geyiğin av turizmi adı altında yapılmak istenen katliam ihalesinin iptal edilmesi talebiyle toplanmış bulunuyoruz.

Bu kararı alanlar kimler ise, belli ki bu kişilerin İnegöl’ümüzün ne coğrafyasını ne tarihini ne de insanını tanımıyorlar. Tanısalardı böylesine değerli bir şehri tanıtmak için katliam turizmini seçmezlerdi.

Şehrimizi tanımayan bu iş bilmez karar alıcılara ve bu kararı halen daha iptal ettirmeyen yöneticilere önce İnegöl’ümüzün gerçek turizm potansiyeline sahip alanlarını kısaca hatırlatalım. Aynı zamanda o bölgelerde devam eden ve yapılmak istenen kıyımı da anlatalım.

Şimdiden yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Kurşunlu’daki sıcak su kaynağının yakınında olan ve kaynağı besleyen Gedikpınar –Bozcaarmut Köyleri arasında yapılmak istenen, ağaç kıyımının şimdiden başlatıldığı ve daha binlerce ağacın yok edileceği altın madeni projesini iptal etsinler. Bu var olan turizm potansiyelini daha en başındayken bitirmeye çalışmasınlar.

Bu arkadaşlar şehri tanıtmak isteselerdi, geçmiş tarihi Büyük İskender’e kadar giden Süpürtü Köyü yakınındaki, tarihi buluntuların çıktığı alanı hemen üzerinde bulunan ormanlık bölgeye taş ocağı izni verip dinamitle patlatma yaptırmazlardı. Şehri yönetenler İnegöl’ümüzü Turizm ile tanıtmak isteselerdi koca Bursa’nın çöpünün getirip Yeniyörük Köyü’ne dökülmesine izin vermezlerdi.

Bu iş bilmezler bu kadar değer arasında, anlaşılan şunu düşünmüşler, iki üç avcı gelecek, güzelim geyikleri öldürecek ve şehir tanıtılacak...

Bizler doğaseverler, hayvan hakları koruyucuları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, yani şehrin tüm bileşenleri olarak hep birlikte gerçek turizm projeleri için her zaman destek vermeye hazırız.

Ancak öncesinde yetkililerden isteğimiz, bilmedikleri veya unuttukları, bu kadim şehrin coğrafyasını, ormanlarını, dağlarını önce bir gezsinler, o güzellikleri kendi gözleriyle görsünler ve en önemlisi de şehrin tarihini incelesinler..

Belli ki bu aklı tutulması esnasında şehrin tarihini de unutmuşlar, bizlerde bu sebeple ufak bir tarih hatırlatması da yapmak isteriz.

Bursa’nın alınmasında önemli role sahip Anadolu Erenlerinden Hasan Baba, bilinen adıyla Geyikli Baba, Bursa'nın alınışında geyikleriyle birlikte savaşa katılmış, gazi olmuş, döneminin dervişidir. Geyikli Baba aynı zamanda bir doğal yaşam koruyucusudur. Geyiklerle arkadaş olmuş, onlarla yoldaşlık etmiş ve bölgeyi korumuştur. Eğer bugün Geyikli Baba yaşıyor olsaydı o güzel dağlardan kızıl geyikleriyle birlikte İnegöl’e iner ve o kararı alanların yanında değil, burada bizlerin yanında olurdu. Gerçek torunları o şahsiyetlerin hayat felsefelerini yaşatanlardır. Bu sebeptendir görmüş olduğunuz yazı ile geldik... Geyikli Baba’nın torunları burada, yetkililer nerede?

Doğaseverler ve tüm bileşenler olarak bizlerin bu kararı alanlardan ve yöneticilerden talebi, katliam kararının ivedilikle geri çekilmesidir. Eğer çekmiyorlarsa bu ihaleye bizlerde gireceğiz. Gerekirse bu güzel canlılar için biçtikleri fiyat olan 225bin lirayı aramızda toplayıp bu güzel canlıyı ve yaban hayatını korumaya devam edeceğiz.

Çevresini, doğasını korumak için buraya gelen, gelemeyen ancak her daim destek vermiş, öldürmeyi değil yaşatmayı seçmiş herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.