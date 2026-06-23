Eskişehir Sanat ve Kültür Sarayı’daki programın sunuculuğunu Naciye Koyuncu yaptı. ESSİVDER Başkanı İsmail Arslan, konser öncesi konuşmasında, ‘’Bu tür etkinlikler; dayanışmayı, kaynaşmayı sağlayan verimli çalışmalardır. Müzik ve sanat çalışmalarıyla; Türk kültürüne, milli kültüre katkı sağlamaktayız. Sivrihisar ilçemizi kültür ve sanat etkinlikleri ile temsil etmekteyiz. Tüm sanatseverlere ve sanatçılarımıza kapımız açıktır’’ dedi.

Birinci bölüm de solistler: Lütfiye Zengin, Birol Peçen, Mahir Özaydın, Berat Kiraz, Adalet Orak, Soner Özdil, Dilber Cebesoy Tekgöl koro ve solo olarak seslendirdikleri eserlerle konsere renk kattılar. İkici bölüm de solistler: Melahat Aydın, İpek Kozanlar, Engin Demirel, Ayşe Oya Yıldırım, Gülşah Akgül Zafer koro ve solo olarak konserde birbirinden güzel eserler seslendirdiler. Konser; sık sık ayakta alkışlandı ve yoğun ilgi gördü.

Bestekâr Koro Şefi Hüseyin Erbay konserde yaptığı konuşmasında, ‘’Eskişehir’de 51 yıldır koro çalıştırıyorum. İlk defa korom ve solistlerimle opera konser salonun da konser vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Çok heyecanlıyım. Konserimizin birinci bölümünde dinleyiciler; birbirinden kaliteli, romantik, akıcı eserleri, koromuz ve solistlerimiz farklı, bambaşka bir âleme bürünüp huzura eriştiler. Konserimizin finalinde; konuk sanatçımız Meltem Büyükcan başarılı eserler seslendirdi. Meltem Büyükcan benim eski öğrencimdir. Büyük başarılara imza atan konuk sanatçı Meltem Büyükcan TRT Radyo ve televizyonlarında birçok programlar yaptı. TRT’nin 1994 yılında açtığı ‘Türkiye Çağındaki Amatör Ses Yarışması’nda İstanbul Bölgesi 3.sü oldu. Meltem Büyükcan; duygulu, akıcı sesi, mükemmel yorumu ile sanatseverlere hüzzam ve nihavend makamındaki eserlerden bir buket sundu. Konserde; benimle ilgili belgesel çekimler yapıldı. Belgesel çekimler, başta TRT olmak üzere, birçok müzik, kütüphane ve arşivlerine gönderilecektir’’ dedi.

Konsere: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nilgün Yıldırım da katıldılar. Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyeleri de programa kutlama mesajı gönderdiler.

Konser sonunda; emeği geçenlere plâket ve çiçek buketi takdim edildi.