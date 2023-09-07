Gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artışla birlikte dolandırıcılar emlak sektörüne yöneldi. Sahibinden satılık ilanıyla vatandaşları ağına düşüren dolandırıcılar kaporayı aldıktan sonra kayıplara karışıyor.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe olan Tuğkan Erden ve Sinem Atak, Herkes Duysun’a gayrimenkul sektöründeki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dolandırıcıların ağına düşmemek için nelere dikkat edilmesi gerekliliği konusunda önemli bilgiler veren Erden ve Atak, gayrimenkul sektöründeki son durumu da değerlendirdi.

Son zamanlarda gayrimenkul sektörüne yönelen kişi sayısının arttığına değinen Tuğkan Erden, “Gayrimenkul sektöründe çalışanlar kendilerine zaman ayırabiliyorlar. Kazançları yüksek olabiliyor. Sabah 08:00-akşam 18:00 maaşlı çalışan olmuyor. Herkes bu işin kolay olduğunu düşünüyor ve yapabileceğini sanıyor ama emek isteyen bir iş. İyi bir eğitim alınması ve doğru bölgenin seçilmesi gerekiyor. ‘Benim çevrem var ben herkese bir şey satarım.’ diyerek bu sektöre girilmemeli. Belge almadan da yapmaya çalışanlar oluyor. Daha yüksek komisyon almak için ev sahiplerine daha fazla fiyat sunuyorlar, dolayısıyla fiyatlarda çok artış oldu ve buna bir engel konulması lazım.” dedi.

https://youtu.be/O9a5YL22KOo

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE SON DURUM NEDİR?

Gayrimenkul sektöründe şu sıralar durgunluğun hakim olduğunu belirten Sinem Atak, “Şu an durgunluk hakim. Kredilerde sıkıntılar var. Bu yüzden daire satışlarında azalma var. Kullanıcılar, arsa ve tarlaya yöneldi. Arsa ve tarla mantıklı yerlerden alındığı sürece uzun vade çok çok kazançlı hale gelebilir.” ifadelerini kullandı.

DOLANDIRICILARA KANMAMAK İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Sektörde önceliğin dürüstlük olduğuna değinen Atak, “Güvenilir bir danışman bulmak gerekiyor. Mutlaka kurumsal firma olmak zorunda değil, işini dürüst yapan bir ekiple çalışmanız gerekiyor. Alacağınız gayrimenkulün özelliklerini bilmesi gerekiyor ve sizi doğru yönlendirmesi gerekiyor. Bu işi belgesi ve vergi levhası olmadan yapan birçok kişi mevcut. Buna da dikkat edilmeli. Emlakçılık belgesi ve seviye 5 belgesi olmalı. Emlak odasına kayıtlı olmalı.” diye konuştu.