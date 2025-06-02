Süper Lig’de sezonu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yeni döneme güçlü bir kadro ile girmek adına transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, geçmişte Galatasaray ve Adana Demirspor formalarıyla Türkiye’de iz bırakan Henry Onyekuru’yu gündemine aldı. Yönetim, özellikle kanatlarda hız ve bitiricilik konusunda fark yaratacak bir ismin peşine düşerken, 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu ilk temasa geçilen isimlerden biri oldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın İstanbul’da Onyekuru ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Görüşmede hem oyuncunun beklentileri hem de kulübün yaklaşımı masaya yatırıldı. Onyekuru’nun son olarak formasını giydiği Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fayha ile olan sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla sona eriyor. Bu da onu bonservissiz bir şekilde transfer edilebilir hale getiriyor ve Beşiktaş için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Geçmiş yıllarda Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Onyekuru, özellikle Galatasaray’da geçirdiği dönemlerde attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettirmişti. Ancak bu sezon Al-Fayha’da sakatlık problemi yaşaması nedeniyle yalnızca dört maçta forma giyebildi ve herhangi bir skor katkısı sağlayamadı. Buna rağmen Beşiktaş cephesi, oyuncunun fiziksel durumunu ve potansiyel katkısını değerlendirerek süreci yakından takip ediyor.

Transferin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin raporları doğrultusunda karar verecek. Onyekuru’nun Türkiye’ye ve Süper Lig atmosferine alışkın olması ise önemli bir artı olarak değerlendiriliyor. Taraftarlar ise sosyal medyada bu isme şimdiden sıcak bakmaya başladı.