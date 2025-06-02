Kartepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Psikolog Sibel Varol Salman ve Psikolog Ebru Kalkan, "Psikolojiyle Dayanıklılık" temalı sunum gerçekleştirdi. Kartepe Kütüphanesi’nde gerçekleşen programda kadınların hayatla başa çıkma becerilerine dair önemli bilgiler paylaşıldı. Kadınların gündelik yaşamda karşılaştığı psikolojik zorluklar, stres yönetimi ve duygusal dayanıklılık gibi konular interaktif bir ortamda ele alındı. Sunumun ardından katılımcılar, merak ettikleri soruları psikologlara doğrudan yöneltti. Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, kadınların kişisel gelişimlerine katkı sundu.

Kaynak: İHA