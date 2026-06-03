HEKİMSEN öncülüğünde geliştirilen ve yapay zeka teknolojisiyle donatılan HADEM uygulaması, sağlıkta küresel sınırları ortadan kaldırıyor. Tüm dünyadan hekimlerin karşılaştıkları zor vakaları ve hasta verilerini paylaşarak Türk doktorlarından konsültasyon alabileceği dev proje, Türkiye'yi uluslararası acil tıbbın merkez üssü yapmaya hazırlanıyor.

AL-KON Konfederasyonu ve HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, sağlık çalışanlarının ekonomik gücünün artırılması ve sosyal refahının desteklenmesi amacıyla hayata geçirdikleri projeler ile yapay zeka destekli HADEM uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uygulamanın küresel çapta bir vizyona sahip olduğuna dikkati çeken Kurban, 'Hem Apple Store hem de Google Play'den indirilebilen bu program, dünyadaki herkesin kullanımına açık. Daha sonra belki ismi değiştirilebilir. Yurt dışındaki bir hekim bile buradaki meslektaşlarından konsültasyon alabilecek. Düşünün bir hekim; hastasıyla ilgili kişisel bilgilerini koruyarak, görüntü ve belge gibi şeyleri program üzerinden paylaşabilecek. O hekime hastasıyla ilgili önerilerde bulunulabilecek. Diyelim ki bir hekim, hastasına ait EKG'yi anlayamadığında bu uygulamayla diğer hekimlere danışabilecek. Aslında bakarsanız bütün dünyanın adeta Türkiye'ye bağlanıp bilgi alacağı bir program olacak' dedi.

'Türkiye acil tıbbın merkezi olacak'

Kurban, uygulamanın yapay zeka bölümünün tüm vatandaşlara açık olduğunu ancak canlı destek ve hekim forumu kısımlarına yalnızca doktorların erişebileceğini aktararak, yapay zekanın tüm bilgileri güvenli bir kapalı sistemde derleyip sınıflandırdığını vurguladı. Kurban, 'Uygulama, yapay zeka bölümü itibariyle tek değil ama bu forum bölümü itibariyle tek. Yani bir program aracılığıyla siz hem canlı destek alabileceksiniz, hem acil durumlarda yapay zeka size önerilerde de bulunabilecek, bu da olacak çünkü yapay zeka bütün bilgiyi kapalı bir sistem içerisine toplayacak, derleyecek, sınıflandıracak, saklayacak. Uygulama hatalı çıkarımlar yapmasın diye biz sürekli onu koruyacağız. Bakın buradaki avantaj şu; bu uygulamanın gelişmesiyle Türkiye acil tıbbın merkezi olacak. Bunu yapan da Hekimsen' diye konuştu.

'Sağlık çalışanlarını iktisadi ortaklıkla ev ve araç sahibi yapıyoruz'

Kasım 2025'te kurulan AL-KON Konfederasyonu çatısı altında memurları da kapsayan bir yapı oluşturduklarını anlatan Kurban, şahsi menfaatleri bir kenara bırakarak devlet ve millet için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Kurban, üyelerinin ekonomik refahını artırmak için 'iktisadi ortaklık' modeli geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

'HEKİMSEN, kurduğu şirket ve işbirlikleriyle üyelerine çok indirimli araç imkanı sunuyor. Ben de hayatımda ilk kez sıfır kilometre araca bu şekilde sahip oldum, yoksa param yetmiyordu. Bunun yanı sıra üyelerimizi banka kredisi bile kullanmadan ev sahibi yapacak bir sistem kuruyoruz. Örneğin bir ev projesinde, üyemize kendi maaşıyla ödeyebileceği, bir kısmı peşin bir kısmı vadeli bir tablo çıkarıyoruz. Üyemiz 50 bin lira gibi bir miktarla anonim şirketimize ortak oluyor ve o evden edilecek kâra da ortak olarak, yatırdığı paranın yaklaşık yüzde 15-20'sini tekrar kazanıyor.'

Büyük ortaklıklarla kongre merkezi otelleri kurmayı da planladıklarını aktaran Kurban, bu sayede üyelerine hem indirimli konaklama hem de düşük maliyetli kongre imkanı sunacaklarını, mevcut sistemi tamamen değiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Aile hekimliğinde GETAT dönemi

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarının aile hekimliğine entegre edilmesi için Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri görüşmelerin olumlu sonuçlandığını hatırlatan Kurban, YÖK ile devam eden süreç tamamlandığında aile hekimlerinin fitoterapi ve diğer GETAT alanlarında yüksek lisans yapabileceğini bildirdi.

Akademik çalışmalara da büyük önem verdiklerini belirten Kurban, hakemli dergi işbirlikleriyle geleneksel bilim ödülleri dağıttıklarını sözlerine ekleyerek, sözlerini şöyle noktaladı:

'Hekimsen sadece bir sendika olarak görülmüyor. Bakan kişi anlayamıyor, 'Bu nasıl bir sendika?' diye düşünebiliyor çünkü HEKİMSEN Sağlık Bakanlığı'na da destek veriyor, hükümete de destek veriyor, yapılan bütün iyi uygulamalara destek veriyor, geliştiriyor, projeler üretiyor ve projeleri sadece üretip de sunmuyor. Rica etmiyor, kendisi yapıyor, dikkat ederseniz mesela HADEM programımız da buna örnektir. Biz her şeyi zirvede isteyen ve bunun için uğraşan bir sendikayız. Umumumuzun menfaati esastır ve her türlü sekonder (ikincil) kazancı da reddediyoruz.'

Ayrıca Kurban, 'HEKİMSEN uzun bir süredir hükümetimizden Hekimlik Meslek Yasası talep etmiş ve bunun 1928 yılından sonra ilk nüshasını da hazırlamış, yetkililere sunduk. Halkımızın içi rahat olsun, eğer bu yasamız tabii ki bazı düzenleme ve değişikliklerden sonra geçerse tıp ülkemizde zirveye çıkacak ve ülkemiz geleneksel tedavileri üretip ihraç etmede de lider konuma geçecektir. Biz bu ürünlerden ilaçta üreteceğiz. Adeta ülkemizde yeni bir altın kaynağı bulunmuş gibi olacak' ifadesini kullandı.