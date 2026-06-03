Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca gerçekleştirdiği mevsimlik çiçek dikimleriyle ilçeyi adeta göz alıcı bir görünüme kavuşturuyor. Yüz binlerce rengarenk çiçek, Osmangazi'ye görsel zenginlik katarken çevreye hoş kokular yayıyor. Çiçeklerle süslenen cadde, sokak ve yeşil alanlar ise vatandaşların beğenisini kazanıyor.

260 Bin yazlık çiçek toprakla buluşacak

İlkbaharın yerini yaza bırakmasıyla birlikte Osmangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz dönemi çiçek ekim çalışmalarına hız verdi. Çalışmalar kapsamında ilçenin 10 farklı noktasında toplam 260 bin 750 adet yazlık çiçek toprakla buluşturulacak. Osmangazi Belediyesi, ilçeyi daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir bir görünüme kavuşturmak amacıyla peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını yıl boyunca aralıksız sürdürecek.