Çilek, çocuk ve genç odası mobilyalarındaki tasarım yaklaşımını uluslararası bir başarıyla tescilledi. Markanın kompakt yaşam alanları ve sınırlı bütçeye sahip aileler için geliştirdiği Nest Ranza, dünyanın en saygın tasarım ödüllerinden biri olan Red Dot Design Award 2026’da ödül kazandı.

Almanya merkezli Red Dot Design Award, her yıl ürün tasarımı, iletişim tasarımı ve tasarım konsepti kategorilerinde, alanında uzman uluslararası jüri tarafından değerlendirilen projeler arasından seçilen tasarımlara veriliyor. Yenilikçilik, işlevsellik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen ödül, tasarım dünyasında küresel ölçekte önemli bir referans olarak kabul ediliyor.

Alan tasarrufu, güvenlik ve erişilebilirlik odağıyla geliştirilen Nest Ranza, estetik ve işlevselliği bir araya getiren yapısıyla öne çıkıyor. Dar oda ölçülerine uyum sağlayacak şekilde optimize edilen ürün, bütünleşmiş depolama çözümleriyle yaşam alanlarında verimliliği artırıyor.

Ürünün üretim sürecinde ortaya çıkan yonga levha atıklarının merdiven, raf ve depolama birimlerinde yeniden değerlendirilmesiyle hem maliyet avantajı sağlanıyor hem de atık miktarı azaltılıyor. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik ilkelerini ürün tasarımına entegre eden bir model sunuyor.

Gizli bağlantı detayları ve gölge boşluklarıyla sade ve nitelikli bir görünüm sunan Nest Ranza, güvenlik odaklı tasarım unsurlarıyla da dikkat çekiyor. Alt kısma doğru genişleyen merdiven formu çocukların iniş-çıkış güvenliğini artırırken tüm kenarlarda kullanılan pah uygulamaları ürünün güvenli kullanımını destekliyor. Havalandırma delikleri ve çekmece sistemleri ise ürüne ek fonksiyon kazandırıyor.

Minimum ham madde kullanımı, geri dönüştürülmüş ambalaj tercihleri ve güneş enerjisi destekli üretim süreçleriyle geliştirilen Nest Ranza, çevresel faydanın yanı sıra sosyal ve ekonomik katkı da sunuyor. Ürün, Çilek’in erişilebilir fiyat segmentinde de kalite, dayanıklılık ve güvenlikten ödün vermeyen yaklaşımını yansıtıyor.

Red Dot Design Award 2026 kapsamında elde edilen bu başarı; Çilek’in tasarım, üretim ve sürdürülebilirlik alanındaki bütüncül yaklaşımının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koyuyor.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.