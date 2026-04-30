İspanya’dan hareket eden, Akdeniz’de farklı ülkelerden katılımlarla büyüyen ve yüzlerce aktivisti taşıyan filoya yönelik bu saldırının açık bir korsanlık olduğunu belirten Demir, İsrail’in yıllardır Gazze’de sürdürdüğü soykırım politikalarını denizlerde de devam ettirdiğini ifade etti. “Sivil ve insani yardım taşıyan bir filoya yapılan bu müdahalenin hiçbir hukuki ve vicdani karşılığı yoktur. İsrail bir kez daha katil ve soykırımcı yüzünü göstermiştir” diyen Demir, yaşananların insanlığa karşı bir suç olduğunu vurguladı. Demir, tüm baskı ve saldırılara rağmen geri adım atılmayacağını belirterek, “Bu zulüm bizi yıldırmayacak. Oradaki Müslüman kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Yardımlarımızla ve desteğimizle her zaman Gazze’nin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN