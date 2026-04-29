Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal İsaören mahallesi Muhtarı İsmail Çıbukçu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Şahin Biba'ya çağrıda bulundu. Elektrik hatlarının yeraltına alınmasıyla ilgili teşekkür eden Muhtar Çıbukçu, nüfusu artan mahallenin yolunun genişletilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunduklarını söyledi.

Açıklama yapan Muhtar Çıbukçu, "Köyün elektrik enerjisi için yüksek gerilim hattı, direklerde yukarıda yolda kaldığından, UEDAŞ'ın yapmış olduğu yeraltı, yüksek gerilim yeraltı çalışması var. Şu anda köye varmak üzereler. Bununla alakalı daha sonraki yıllarda yapılacaktı. Bursa milletvekilimiz Ayhan Salman ve İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Duruş'a bununla alakalı çok teşekkür ederim. Şu anda çalışma devam ediyor. Ancak köyümüzün nüfusunun 1200, yukarıdaki köylerin 8-10 tane Keles bağlantı yolu olduğundan, Bozova Yaylası'nın olduğu, karanlık gökyüzü parkının olması, meyve yetiştirici tüccarların da olmasıyla sirkülasyonun 5000'lere vardığı için bu yolun kesinlikle genişletmesi lazım. Dilekçeleri verdik, çalışmalar devam ediyor. Bu yol Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Şu anda bunun genişletilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ediyorum. Gördüğünüz yolun mesela 50-60 santim yeterli olmayacak. Bana geçiş yolu olarak 1,5 metre yama, asfalt çekme olursa nispeten rahatlar diğer yol genişlemesi oluncaya kadar. Biz de bunun için seviniriz. Ben bunu Büyükşehir başkanımızdan talep ediyorum. Bunu mutlaka yapalım başkanım. Diyeceklerim bu kadar. Her gün kazaya sebep veriyor. Trafik çok yoğun. Şu anda çalışan işçileri bile diyor. Biz çok yerde çalışıyoruz şehir içinde bile bu kadar trafik görmedik diyorlar yani. Şehrin kıyısında kaldığı için trafik yokmuş gibi görünüyor ama gelip çalışmaya başladığın zaman görüyorsun trafik olduğunu. Ben yetkililerden bu yolun genişlemesini ve yenilenmesini talep ediyorum." dedi.