Yaklaşık 2 yıldır görevini sürdüren Muhtar Cabir, mahallede yaşayan kadınlara bir günlüğüne kıraathane tahsis edeceği sözünü yerine getirdi. Dün akşam saatlerinde erkeklere kapatılan kıraathane, kadınlara açıldı.



Etkinlikte bir araya gelen kadınlar, okey oynayıp halay çekerek doyasıya eğlendi. Renkli görüntülere sahne olan gecede, erkekler ise evde çocuk bakımıyla ilgilendi.



Etkinlikle ilgili konuşan Muhtar Yıldız Cabir, seçim öncesinde verdiği sözü tuttuğunu belirterek,

“Seçimler öncesinde bayanlara sözüm vardı, kahveyi kapatacağız diye. Bu sözümü yerine getiriyorum. Bu akşam kahve kadınlara ait. Erkekleri eve gönderdik, çocukları bıraktık. Hep birlikte eğleneceğiz” dedi