10 Ağustos - Dünya Tembellik Günü (Lazy Day)

Bu özel gün, rahatlama ve dinlenme fırsatı sunmak amacıyla düzenlenir. Dünya Tembellik Günü, insanları yoğun tempolu hayattan bir mola vererek gevşemeye teşvik eder. Bu gün, insanları stres ve yorgunluktan uzaklaşmaya, hobilerine zaman ayırmaya ve keyifli aktivitelerle dinlenmeye teşvik eder. Kitap okumak, film izlemek, doğada yürüyüş yapmak gibi rahatlatıcı etkinliklerle dolu bir gün olarak kutlanır. Tembellik günü, beden ve zihin yenilenmesi için önemli bir fırsat sunar.