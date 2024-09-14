Miss Turkey 2024'te birincilik tacını İdil Bilgen aldı, ancak yarışmanın hemen ardından sosyal medya kullanıcıları ve ünlü isimlerin yaptığı yorumlar büyük tartışmalar yarattı. Bu yorumlara katılan isimlerden biri de Bülent Ersoy oldu. Ünlü sanatçının Bilgen hakkında sarf ettiği sözler, gündemin odak noktası haline geldi.

Bülent Ersoy, muhabirlerin Miss Turkey 2024 birincisiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine oldukça sert bir eleştiride bulundu. Ersoy, "Bu mu güzel! Erkeksi hatları var, adeta Şabaniye'ye benziyor!" diyerek dikkat çekici bir yorum yaptı. Ancak sanatçı, sözlerinin sonunda yumuşatarak "Genç birini üzmeyelim, kırmayalım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, kısa sürede geniş bir yankı uyandırarak sosyal medyada büyük tepki topladı.